В мире коронавирусом заразились более 171, 9 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 уже заболели более 171,9 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 171,927,802 человека, из них выздоровели 154,407,182 лица. Количество умерших возросло до 3,575,545.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (34,136,738), Индия (28,306,883), Бразилия (16,625,572), Франция (5,677,172), Турция (5,256,516), Россия (5,081,417), Великобритания (4,490,438) и Италия (4,220,304).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (610,436), Бразилии (465,312) и Индии (335,114).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2204631 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 699 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.