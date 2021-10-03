В мире коронавирусом заразились 235,4 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире на COVID-19 заболело уже более 235,4 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 235,417,004 человека, из них выздоровели 212,226,720 лиц. Количество умерших возросло до 4,811,563.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (44,490,897), Индия (33,812,559), Бразилия (21,459,117), Великобритания (7,871,014), Россия (7,560,767), Турция (7,210,916), Франция (7,023,315) и Иран (5,611,700).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (719,674), Бразилии (597,749) и Индии (448,846).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2447222 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 649 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.