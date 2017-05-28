В столице празднование Дня Киева завершится Украинский танцами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня празднование Дня Киева завершится Украинский танцами. Об этом на своей странице в Facebook сообщили Folk Ukraine, передает УНН.
"Зрителей ждет необычное шоу на подиуме, выступление оркестра, а также вечернее блок украинского саунда (с 20:00), в котором примет участие яркая солистка - MamaRika и еще один очень крутой украинский музыкант, имя которого мы раскроем совсем скоро! ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Киеве прошли международные велосоревнования "Race Horizon Park Maidan".