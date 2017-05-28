У столиці святкування Дня Києва завершиться українськими танцями

“На глядачів чекає незвичайне шоу на подіумі, виступ оркестру, а також вечірній блок українського саунду (з 20:00), в якому візьме участь яскрава солістка — MamaRika та ще один дуже крутий український музикант, ім’я якого ми розкриємо зовсім скоро!” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Києві пройшли міжнародні велозмагання “Race Horizon Park Maidan”.