У столиці святкування Дня Києва завершиться українськими танцями
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні святкування Дня Києва завершиться українськими танцями. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили Folk Ukraine, передає УНН.
“На глядачів чекає незвичайне шоу на подіумі, виступ оркестру, а також вечірній блок українського саунду (з 20:00), в якому візьме участь яскрава солістка — MamaRika та ще один дуже крутий український музикант, ім’я якого ми розкриємо зовсім скоро!” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Києві пройшли міжнародні велозмагання “Race Horizon Park Maidan”.