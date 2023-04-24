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В столице Словении украинцам продлили право на бесплатный проезд

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украинцы, которые прибыли в Словению в связи с войной, по данным посольства, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города Любляны до 4 марта 2024 года, пишет УНН со ссылкой на информацию Минреинтеграции.

Детали

Для этого они должны обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP по адресу: Slovenska cesta 56. Там они смогут оформить именную годовую карточку Urbana. Эта карточка позволит почти год бесплатно пользоваться городским транспортом

Для оформления карты Urbana украинцам необходимо предъявить один из трех документов:

  • карточку временной защиты («исказница»);
  • решение о временной защите и документ, удостоверяющий личность;
  • решение о статусе искателя убежища и документ, удостоверяющий личность.

Таким образом, с апреля этого года бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Словении будет предоставлен только тем гражданам, которые будут иметь при себе именную годовую карточку. Указанный проездной документ нужно будет обязательно компостировать каждый раз при входе в транспорт.

Льгота не распространяется на пригородные сообщения.

Дополнение

По данным с сайта Совета ЕС, по состоянию на март 4 миллиона украинцев пользуются механизмом временной защиты в Евросоюзе, в частности, в Словении - 8 030 человек.

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