В столице площадки для сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Киеве площадки для сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля, однако в случае необходимости их работу можно продлить до 8 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"... Работать пункты будут до 1 февраля, но при необходимости их работу можно продолжить и до 8 марта", - отметили в пресс-службе.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве обустроили 15 пунктов приема новогодних деревьев, начали работать 2 января.
Сейчас коммунальные предприятия по Киеву собрали около 7000 елок, которые были оставлены на уличных рынках.