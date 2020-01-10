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У столиці майданчики для збору новорічних ялинок працюватимуть до 1 лютого

У столиці майданчики для збору новорічних ялинок працюватимуть до 1 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. У Києві майданчики для збору новорічних ялинок працюватимуть до 1 лютого, проте у разі необхідності їх роботу можна продовжити до 8 березня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

“...Працюватимуть пункти до 1 лютого, але за необхідності їх роботу можна продовжити і до 8 березня”, — зазначили у пресслужбі.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві облаштували 15 пунктів прийому новорічних дерев, що почали працювати 2 січня.

Наразі комунальні підприємства по Києву зібрали близько 7 тисяч ялинок, які були залишені на вуличних ринках.

Українські Національні Новини

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