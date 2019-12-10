В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая

"(Календарная - ред.) зима только началась, а метеорологическая - еще нет. Еще осень и мы не говорили, что началась метеорологическая зима. Календарно только декабрь, прошло менее чем полмесяца, и о зиме еще говорить рано. Выводы можно делать хотя бы через ползимы, или ближе к концу. Декабри бывают очень теплые, бывали еще теплее, чем сейчас. В 2015 году, например, вообще только 29 декабря началась настоящая метеорологическая зима, когда среднесуточная температура снизилась ниже нуля градусов и постоянно держалась", - сказала Елена Донич.

Также она добавила, что в последнее время метеорологическая зима не совпадает с календарной. В 2018 году зима началась 13 ноября, в 2015 году - в конце декабря.

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"И сейчас мы не знаем, когда это произойдет, может тоже в середине декабря. Если сравнивать все прошлые зимы и последние зимы XXI века, 2001 год анализировать, то все зимы - были выше климатической нормы. И в Киеве стали теплее в последнее время. Бывают морозные дни, но, как правило, средние сезонные температуры за зиму выше нормы. Мы связываем это с глобальным потеплением, как и осадки, которые нельзя спрогнозировать в последнее время. Или сухо, или заливало. В этом году у нас недобор осадков за все месяцы. Это сухой год, и сухая осень была. Существенные перепады в осадках и стирающиеся границы сезонов - это яркие признаки глобального потепления", - добавила Елена Донич.

Напомним, в начале следующего года зима не вернется.