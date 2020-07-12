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В США заявили, что ученые из лаборатории в Ухане перешли на Запад

В США заявили, что ученые из лаборатории в Ухане перешли на Запад

Киев  •  УНН

 • 24082 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Ученые из лаборатории в Ухане перешли на Запад и раскрыли доказательства виновности Коммунистической партии в Китае в распространении COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Mirror.

"Ученые из Уханськой лаборатории перешли на Запад. Стив Бэннон, который является бывшим советником президента США Дональда Трампа и поддерживает тесные связи с администрацией Белого Дома, заявил, что разведчики готовят дело против Пекина на основе того, что глобальная пандемия была вызвана утечкой из Института вирусологии в Ухане", - сообщили в СМИ.

Указано, что, по мнению Стива Бэннона, у западных спецслужб есть доказательства того, что Пекин виноват в распространении коронавируса, и эти доказательства, в том числе, предоставили ученые, которые дезертировали из Китая и Гонконга с середины февраля.

"Они еще не говорят со СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других лабораторий, которые приехали на Запад, раскрывают доказательства виновности Коммунистической партии Китая (в появлении COVID-19, - ред.). Я думаю, что люди будут шокированы", - сказал Стив Бэннон.

Напомним, Майк Помпео ранее заявил о существовании доказательств того, что вирус распространился из лаборатории в городе Ухань.

Также напомним, в Ухане назвали "вымыслом" теорию о утечка коронавируса из лаборатории.

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