В США осудили задержание участников мирных протестов в России

"Соединенные Штаты решительно осуждают задержание в воскресенье сотен мирных демонстрантов по всей России, аресты мирных протестующих, правозащитников и журналистов - это оскорбление основных демократических ценностей", - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в Госдепартаменте отмечают, что обеспокоены арестом российского оппозиционера А.Навального.

"Мы обеспокоены арестом оппозиционера Алексея Навального вскоре после того, как он прибыл на демонстрацию, а также обысками в возглавляемом им Фонде по борьбе с коррупцией. Мы будем продолжать следить за ситуацией, и мы призываем российские власти немедленно освободить всех мирных демонстрантов", - говорится в заявлении.

Напомним, 26 марта в Москве во время митингов на Тверской улице и рядом были задержаны 1030 человек.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.

Российского оппозиционера А.Навального оштрафовали на 20 тыс. Рублей за организацию акции в Москве.