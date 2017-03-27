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У США засудили затримання учасників мирних протестів в Росії

У США засудили затримання учасників мирних протестів в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Держдепартамент США виступило із заявою, в якій рішуче засуджуються затримання росіян, які брали участь в протестах, що відбулися минулої неділі в низці міст Росії, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.

“Сполучені Штати рішуче засуджують затримання в неділю сотень мирних демонстрантів по всій Росії, арешти мирних протестуючих, правозахисників і журналістів — це образа основоположних демократичних цінностей”, — йдеться в заяві відомства.

Крім того, у Держдепартаменті зазначають, що стурбовані арештом російського опозиціонера О.Навального.

“Ми стурбовані арештом опозиціонера Олексія Навального незабаром після того, як він прибув на демонстрацію, а також обшуками в очолюваному ним Фонді по боротьбі з корупцією. Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією, і ми закликаємо російську владу негайно звільнити всіх мирних демонстрантів”, — зазначається в заяві.

Нагадаємо, 26 березня в Москві під час мітингів на Тверській вулиці і поряд було затримано 1030 осіб.

Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.

Російського опозиціонера О.Навального оштрафували на 20 тис. рублів за організацію акції в Москві.

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