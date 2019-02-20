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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58446 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 129456 просмотра

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В США взялись за окружение Трампа из-за планов дать ядерные технологии саудовцам

Киев  •  УНН

 • 7639 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Наблюдательный комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование в отношении планов администрации президента Дональда Трампа продать ядерные технологии Саудовской Аравии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Это может угрожать интересам национальной безопасности США и потенциально дать саудовцам возможность создать атомную бомбу, говорится в докладе комитета, который находится под контролем демократов.

Согласно документу, чиновники администрации Трампа лоббировали соглашение, в рамках которого в Саудовской Аравии должны быть построены десятки атомных электростанций, а американские ядерные технологии могли быть проданы без гарантий их безопасного использования.

В соглашении должна участвовать компания Brookfield Asset Management, которая тесно связана с с группой компаний, которой владеет зять Трампа Джаред Кушнер. Доклад комитета основывается на информации, полученной от неназванных сотрудников Белого дома, которые предупреждали о "конфликте интересов, касающихся ведущих советников" администрации и который может нарушать американское законодательство. Об этих планах тоже не сообщили Конгрессу США, что должно быть сделано.

Напомним, в администрации США заявили о готовности продавать Индии современное оружие.

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