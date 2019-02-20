В США взялись за окружение Трампа из-за планов дать ядерные технологии саудовцам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Наблюдательный комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование в отношении планов администрации президента Дональда Трампа продать ядерные технологии Саудовской Аравии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Это может угрожать интересам национальной безопасности США и потенциально дать саудовцам возможность создать атомную бомбу, говорится в докладе комитета, который находится под контролем демократов.
Согласно документу, чиновники администрации Трампа лоббировали соглашение, в рамках которого в Саудовской Аравии должны быть построены десятки атомных электростанций, а американские ядерные технологии могли быть проданы без гарантий их безопасного использования.
В соглашении должна участвовать компания Brookfield Asset Management, которая тесно связана с с группой компаний, которой владеет зять Трампа Джаред Кушнер. Доклад комитета основывается на информации, полученной от неназванных сотрудников Белого дома, которые предупреждали о "конфликте интересов, касающихся ведущих советников" администрации и который может нарушать американское законодательство. Об этих планах тоже не сообщили Конгрессу США, что должно быть сделано.
Напомним, в администрации США заявили о готовности продавать Индии современное оружие.