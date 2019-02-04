В США сомневаются, что Javelin способны остановить РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В случае большого военного конфликта с Россией ракетные комплексы Javelin, предоставленные Вооруженным силам Украины, не смогут дать украинской стороне значительное преимущество. Такое мнение высказал старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский в интервью "Радио Свобода", передает УНН.
"Безусловно, Javelin - существенное пополнение арсенала Вооруженных сил Украины, но я бы не сказал, что они способны стать переломным моментом в случае большого военного конфликта с Россией. Несомненно, украинские военные улучшили свои возможности и технику. Не только за счет Javelin, но и в результате учений, в результате реформ, которые проводились в течение последних четырех лет. Но при этом должен сказать, что и Россия за это время провела и военную модернизацию и реформы... и я не думаю, что Javelin могут что-то изменить в глобальном плане в этом конфликте", - отметил аналитик.
По его словам, аналитики в США не исключают вероятность наступательной операции России в Украине, в частности, для прокладки наземного коридора в Крым, что потребует от РФ задействования значительного количества личного состава и техники.
При этом, он добавил, что в таком случае Украина потребует более значительной помощи со стороны стран НАТО.
Справка УНН: Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor известна своими экономическими и геополитическими прогнозами о событиях в мире, к которым прислушиваются в высоких кабинетах в США и в Европе.
Как сообщал УНН, Вооруженные силы Украины еще ни разу не применяли противотанковый комплекс Javelin на линии фронта в Донбассе.
Напомним, 22 мая 2018 года в Украине состоялись первые запуски ракетных комплексов Javelin.
Как сообщалось ранее, в Генеральный штаб ВСУ заявили, что Генштаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России.