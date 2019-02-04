У США сумніваються, що Javelin здатні зупинити РФ

"Безумовно, Javelin - істотне поповнення арсеналу Збройних сил України, але я б не сказав, що вони здатні стати переломним моментом у разі великого військового конфлікту з Росією. Безсумнівно, українські військові покращили свої можливості та техніку. Не тільки за рахунок Javelin, а й в результаті навчань, внаслідок реформ, які проводилися протягом останніх чотирьох років. Але при цьому маю сказати, що і Росія за цей час провела і військову модернізацію, і реформи… І я не думаю, що Javelin можуть щось змінити в глобальному плані в цьому конфлікті", - зазначив аналітик.

За його словами, аналітики в США не виключають імовірність наступальної операції Росії в Україні, зокрема, для прокладання наземного коридору до Криму, що вимагатиме від РФ задіяння значної кількості особового складу й техніки.

При цьому, він додав, що в такому разі Україна потребуватиме більш значної допомоги з боку країн НАТО.

Довідка УНН: Американська розвідувально-аналітична компанія Stratfor відома своїми економічними і геополітичними прогнозами про події у світі, до яких дослухаються у високих кабінетах у США та в Європі.

Як повідомляв УНН, Збройні сили України ще жодного разу не застосовували протитанковий комплекс Javelin на лінії фронту на Донбасі.

Нагадаємо, 22 травня 2018 року в Україні відбулися перші запуски ракетних комплексів Javelin.

Як повідомлялося раніше, у Генеральний штаб ЗСУ заявили, що Генштаб спроможний розгорнути міжвидові угруповання військ у разі загрози прямого вторгнення з боку Росії.