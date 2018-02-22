В США умер проповедник и советник 12 президентов США Билли Грэм
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В городе Монтреат, штат Северная Каролина, в своем доме в возрасте 99 лет скончался религиозный и общественный деятель Билли Грэм, которого считают одним из самых влиятельных проповедников XX века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт его организации Billy Graham Evangelistic Association.
Грэм являлся пастором Южной баптистской конвенции — крупнейшей баптистской организации в мире и первой по численности протестантской деноминации в США, насчитывающей более 15 миллионов прихожан.
Грэм был духовным советником 12 президентов США, начиная от Гарри Трумэна и заканчивая Бараком Обамой. В наиболее близких отношениях он находился с Дуайтом Эйзенхауэром, Линдоном Джонсоном и Ричардом Никсоном. Кроме того, Грэм дружил с Мартином Лютером Кингом.
Как сообщал УНН, в США умер бывший солист The Temptations.