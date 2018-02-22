В США умер проповедник и советник 12 президентов США Билли Грэм

Грэм являлся пастором Южной баптистской конвенции — крупнейшей баптистской организации в мире и первой по численности протестантской деноминации в США, насчитывающей более 15 миллионов прихожан.

Грэм был духовным советником 12 президентов США, начиная от Гарри Трумэна и заканчивая Бараком Обамой. В наиболее близких отношениях он находился с Дуайтом Эйзенхауэром, Линдоном Джонсоном и Ричардом Никсоном. Кроме того, Грэм дружил с Мартином Лютером Кингом.

Как сообщал УНН, в США умер бывший солист The Temptations.