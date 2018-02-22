У США помер проповідник і радник 12 президентів США Біллі Грем
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У місті Монтреат, штат Північна Кароліна, в своєму будинку у віці 99 років помер релігійний і громадський діяч Біллі Грем, якого вважають одним з найвпливовіших проповідників XX століття. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт його організації Billy Graham Evangelistic Association.
Грем був пастором Південної баптистської конвенції — найбільшої баптистської організації в світі і першою за чисельністю протестантської деномінації в США, що нараховує більше 15 мільйонів прихожан.
Грем був духовним радником 12 президентів США, починаючи від Гаррі Трумена і закінчуючи Бараком Обамою. У найбільш близьких відносинах він перебував з Дуайтом Ейзенхауером, Ліндоном Джонсоном і Річардом Ніксоном. Крім того, Грем дружив з Мартіном Лютером Кінгом.
Як повідомляв УНН, у США помер колишній соліст The Temptations.