В США эпидемия коронавируса может привести к росту ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем - медики
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Медики предупреждают, что пандемия коронавируса может привести в США к вспышке заболеваний, передающихся половым путем и увеличение количества заражения ВИЧ из-за того, что все медицинские ресурсы пока направлены на борьбу с CODVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки и The Hill.
Доступ к тестированию на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) значительно уменьшился. 2200 специалистов из этих заболеваний были направлены на борьбу с коронавирусом, пишет издание. Больницы сообщают о сокращении программ по противодействию распространения ВИЧ и ИППП. Некоторые больницы сокращают количество пациентов по записи, некоторые из них прекратили принимать пациентов в порядке живой очереди.
Специалисты этой области поперджають, ожидающих в результате этих сокращений крупная вспышка ВИЧ и ИППП заболеваний. При этом уровень заражений ИППП является сейчас рекордно высоким, рост случаев происходил пять лет подряд до 2018 года.
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В то же время план президента Трампа покончить с эпидемией ВИЧ в 2030 году фактически заморожен, поскольку все ресурсы пока направлены на борьбу с коронавирусом.
В 2016 году в США зарегистрировано было 1,1 млн инфицированных ВИЧ в возрасте от 13 лет и старше. Ежегодно количество инфицированных растет на 40 тыс. человек.
Ранее Генсек ООН заявил о вспышка домашнего насилия в условиях карантина.