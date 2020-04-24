В США эпидемия коронавируса может привести к росту ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем - медики

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Медики предупреждают, что пандемия коронавируса может привести в США к вспышке заболеваний, передающихся половым путем и увеличение количества заражения ВИЧ из-за того, что все медицинские ресурсы пока направлены на борьбу с CODVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки и The Hill.