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У США пандемія коронавірусу може призвести до зростання ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом - медики

У США пандемія коронавірусу може призвести до зростання ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом - медики

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Медики попереджають, що пандемія коронавірусу може призвести у США до спалаху захворювань, які передаються статевим шляхом та збільшення кількості зараження ВІЛом через те, що всі медичні ресурси наразі направлені на боротьбу з CODVID19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки та The Hill.

Доступ та тестування на ВІЛ та інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) значно зменшився. 2200 фахівців з цих захворювань були направлені на боротьбу з коронавірусом. Лікарні повідомляють про скорочення програм з протидії розповсюдження ВІЛ та ІПСШ. Деякі лікарні скорочують кількість пацієнтів по запису, деякі з них припинили приймати пацієнтів в порядку живої черги.

Фахівці цієї галузі поперджають, що очікують в результаті цих скорочень значний спалах ВІЛ та ІПСШ захворювань. При цьому рівень заражень на ІПСШ є наразі рекордно високим, зростання випадків відбувалось пять років поспіль до 2018 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООН заявили, що коронавірус спричинив кризу з правами людини

У той же час план президента Трампа покінчити з епідемією ВІЛ у 2030 фактично заморожений, оскільки всі ресурси наразі направлені на боротьбу з коронавірусом.

У 2016 році у США зареєстровано було 1,1 мільйонів інфікованих на ВІЛ віком від 13 років та старше. Кожного року кількість інфікованих зростає на 40 тисяч осіб.

Раніше Генсек ООН заявив про спалах домашнього насильства в умовах карантину.

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