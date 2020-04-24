У США пандемія коронавірусу може призвести до зростання ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом - медики

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Медики попереджають, що пандемія коронавірусу може призвести у США до спалаху захворювань, які передаються статевим шляхом та збільшення кількості зараження ВІЛом через те, що всі медичні ресурси наразі направлені на боротьбу з CODVID19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки та The Hill.