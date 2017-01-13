В США будут голосовать за отмену Obamacare
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В США Палата представителей готовится голосовать за отмену системы здравоохранения Obamacare, несмотря на все большие сомнения со стороны республиканцев, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Бюджетные изменения, которые в четверг уже одобрил Сенат, позволят откатить законодательство к состоянию 2010 года.
Однако законодатели из обеих партий указывают на отсутствие четкой альтернативы этой системе, которую в свое время продвигал президент Барак Обама.
От этого политического противостояния зависит качество медицинских услуг для более 20 000 000 американцев, которые пользуются Obamacare.
Отменить эту систему здравоохранения и заменить ее на более эффективную обещал перед выборами Дональд Трамп.
Однако пока план новой системы не существует.