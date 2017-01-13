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У США голосуватимуть за скасування Obamacare

У США голосуватимуть за скасування Obamacare

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У США Палата представників готується голосувати за скасування системи охорони здоров'я Obamacare, попри дедалі більші сумніви з боку республіканців, передає УНН з посиланням на ВВС.

Бюджетні зміни, які в четвер уже схвалив Сенат, дозволять відкотити законодавство до стану 2010 року.

Однак законодавці з обох партій вказують на відсутність чіткої альтернативи цій системі, яку свого часу просував президент Барак Обама.

Від цього політичного протистояння залежить якість медичних послуг для понад 20 мільйонів американців, які користуються Obamacare.

Скасувати цю систему охорони здоров'я і замінити її на більш ефективну обіцяв перед виборами Дональд Трамп.

Однак поки що плану нової системи не існує.

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