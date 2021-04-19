В США электромобиль Tesla на автопилоте попал в ДТП, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Два человека погибли в штате Техас в результате аварии электромобиля компании Tesla, который ехал в режиме автопилота. Об этом в воскресенье сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на полицию округа Харрис, передает УНН.
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"Предварительное расследование пока не завершено, но указывает на то, что за рулем автомобиля никого не было. Мы уверены в этом на 99%", - приводит издание слова окружного констебля Марка Хермана.
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По данным органов правопорядка, одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая - сзади.
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Авария произошла в минувшую субботу. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, когда пытался войти в поворот и загорелся на участке дороги к северу от Хьюстона. Власти округа Харрис сообщила, что для тушения пожара понадобилось более 121,1 тыс. литров воды и 4 часа.
В компании Tesla не ответили на просьбу газеты прокомментировать случившееся.
Напомним
Ранее электрокары Tesla начали продавать по биткоины.