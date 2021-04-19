У США електромобіль Tesla на автопілоті потрапив в ДТП, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Двоє людей загинули в штаті Техас в результаті аварії електромобіля компанії Tesla, який їхав в режимі автопілота. Про це в неділю повідомила в своїй електронній версії газета The Wall Street Journal з посиланням на поліцію округу Харріс, передає УНН.
Цитата
“Попереднє розслідування поки що не завершено, але вказує на те, що за кермом автомобіля нікого не було. Ми впевнені в цьому на 99%”, — наводить видання слова окружного констебля Марка Хермана.
Цитата
За даними органів правопорядку, одна жертва знаходилася на передньому пасажирському сидінні, друга — позаду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ілон Маск приїхав на Cybertruck на завод в Техасі і показав нові деталі автомобіля
Аварія сталася в минулу суботу. Електромобіль на високій швидкості врізався в дерево, коли намагався увійти в поворот та загорівся на ділянці дороги на північ від Х’юстона. Влада округу Харріс повідомила, що для гасіння пожежі знадобилося більше 121,1 тис. літрів води і чотири години.
У компанії Tesla не відповіли на прохання газети прокоментувати те, що трапилося.
Нагадаємо
Раніше електрокари Tesla почали продавати за біткоїни.