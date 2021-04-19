У США електромобіль Tesla на автопілоті потрапив в ДТП, є загиблі

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“Попереднє розслідування поки що не завершено, але вказує на те, що за кермом автомобіля нікого не було. Ми впевнені в цьому на 99%”, — наводить видання слова окружного констебля Марка Хермана.

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За даними органів правопорядку, одна жертва знаходилася на передньому пасажирському сидінні, друга — позаду.

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Аварія сталася в минулу суботу. Електромобіль на високій швидкості врізався в дерево, коли намагався увійти в поворот та загорівся на ділянці дороги на північ від Х’юстона. Влада округу Харріс повідомила, що для гасіння пожежі знадобилося більше 121,1 тис. літрів води і чотири години.

У компанії Tesla не відповіли на прохання газети прокоментувати те, що трапилося.

Нагадаємо

Раніше електрокари Tesla почали продавати за біткоїни.