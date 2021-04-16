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Ілон Маск приїхав на Cybertruck на завод в Техасі і показав нові деталі автомобіля

Київ • УНН

 • 20483 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Представлений в 2019 році прототип пікапа з'явився вперше перед широкою публікою на споруджуваному заводі Tesla в Техасі - Giga Texas. Фотографії Cybertruck опублікував Reddit, передає УНН.

Деталі

Ілон Маск підтвердив, що об'їхав весь комплекс заводу Giga Texas за кермом пікапа. На інших фотографіях видно, як він звертається до натовпу. На них також можна побачити не тільки зовнішній вигляд пікапа, а й салон - футуристичне кермо і 17-дюймовий дисплей, як у моделі Tesla Model 3.

Cybertruck, на якому приїхав Маск, - це той же прототип, який компанія Tesla представила в 2019 році. Після презентації автомобіля пікап незвичайної форми викликав інтерес у публіки, а попит на попередні замовлення перевищив всі очікування компанії. Машину не раз помічали на вулицях Лос-Анджелеса, вона навіть з'явилася в кліпі у Тревіса Скотта. Очікується, що виробництво перших Сybertruck почнеться вже в 2021 році, проте сам Маск поки не називав точної дати серійного випуску автомобіля.

Video from Snapchat, already looks like Mars!! pic.twitter.com/9kqu6P9GPw

— Savage (@bjteedj11) April 16, 2021

Elon Musk with CyberTruck visiting Giga Texas!! Ok let’s get us the CT ASAP pic.twitter.com/XhbcBFZdqt

— Vincent (@vincent13031925) April 16, 2021

Giga Texas workers getting their first look at the #Cybertruck interior pic.twitter.com/qTmUtLxVbw

— Tesla Owners Online (@Model3Owners) April 16, 2021

Українські Національні Новини

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