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Илон Маск приехал на Cybertruck на завод в Техасе и показал новые детали автомобиля

Илон Маск приехал на Cybertruck на завод в Техасе и показал новые детали автомобиля

Киев  •  УНН

 • 20472 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Представленный в 2019 году прототип пикапа появился впервые перед широкой публикой на строящемся заводе Tesla в Техасе - Giga Texas. Фотографии Cybertruck опубликовал Reddit, передает УНН.

Детали

Маск подтвердил, что объехал весь комплекс завода Giga Texas за рулем пикапа. На других фотографиях видно, как он обращается к толпе. На них можно увидеть не только внешний вид пикапа, но и салон - футуристический руль и 17-дюймовый дисплей, как у модели Tesla Model 3.

Cybertruck, на котором приехал Маск - это тот же прототип, который компания Tesla представила в 2019 году. После презентации автомобиля пикап необычной формы вызвал интерес у публики, а спрос на предварительные заказы превысил все ожидания компании. Машину не раз замечали на улицах Лос-Анджелеса, она даже появилась в клипе в Трэвиса Скотта. Ожидается, что производство первых Сybertruck начнется уже в 2021 году, однако сам Маск пока не называл точной даты серийного выпуска автомобиля.

Video from Snapchat, already looks like Mars !! pic.twitter.com/9kqu6P9GPw

- Savage (@ bjteedj11) April 16, 2021

Elon Musk with CyberTruck visiting Giga Texas !! Ok let's get us the CT ASAP pic.twitter.com/XhbcBFZdqt

- Vincent (@ vincent13031925) April 16, 2021

Giga Texas workers getting their first look at the #Cybertruck interior pic.twitter.com/qTmUtLxVbw

- Tesla Owners Online (@ Model3Owners) April 16, 2021

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