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В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации

В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации

Киев  •  УНН

 • 67658 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. По состоянию на начало августа 2019 года Украина является участником более 200 международных договоров в рамках Содружества независимых государств. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос в Исполнительном комитете СНГ.

"По состоянию на 9 августа 2019 года Украина является участником 219 международных договоров, заключенных в рамках СНГ, в области экономики, гуманитарного сотрудничества, в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам", - сообщили в Исполнительном комитете организации.

Также там заявляют, что никаких официальных документов о выходе из Содружества Независимых Государств руководство Украины в Исполком СНГ не направляло.

Кроме того, в СНГ сообщили, что "именно при активнейшем и деятельном участии представителей Украины были подготовлены и подписаны такие важные документы, как Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года и Договор о зоне свободной торговли в СНГ".

В СНГ также считают, что Украина де-юре остается участником Содружества.

"В действительности с 2014 года Украина не платит свои взносы, а потому эта сумма распределялась между другими участниками Содружества", - заявили в Исполкоме СНГ.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Украина должна более 300 млн рублей взносов в СНГ.

В то же время Украина неоднократно заявляла, что никогда не была членом Содружества, поскольку не подписала Устав СНГ.

Украина не принимала участия в военно-оборонном и политическом сотрудничестве в рамках СНГ. Украина не является стороной Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не участвует в Коллективных силах СНГ по поддержанию мира вне эгиды ООН или ОБСЕ.

Украина не принимала участия и в создании гуманитарного, информационного, образовательного и других "общих пространств" в рамках СНГ.

"Начиная с 2014 года Украина не только прекратила уплату взносов в бюджет Содружества, но и все последующие годы не подписывала ежегодные решение Совета глав правительств СНГ о Едином бюджет органов Содружества, то есть не брала на себя обязательства по уплате этих взносов. Также с 2014 года Украина максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ (советах глав государств/правительств/МИД/Экономического совета) - в некоторых таких мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений Украины исключительно с целью защиты интересов нашего государства. Поэтому Исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской делегации в соответствующих заседаниях. Также мы отозвали трех представителей Украины, которые работали в структурах Содружества по квоте нашего государства и за счет бюджета СНГ", - ранее сообщили в МИД Украины.

Украинские Национальные Новости

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