В "Слуге народа" рассказали, как будут проходить выборы по новому Избирательному кодексу

"Сейчас все выборы в стране будут проходить, включая выборы 2020 года, будут проходить по-другому, чем проходили до этого. Парламентские выборы будут проходить по системе открытых пропорциональных списков с так называемой "региональной привязкой". В каждом регионе их количество равно количества областей. В Днепропетровской области и Киеве - два региона", - пояснил он.

По словам Корниенко, так же будут проходить местные выборы.

"В каждом избирательном регионе будет выдвигаться определенное количество кандидатов - это 450 разделить на количество регионов, примерно 16. Избиратель сможет отдать свой голос и за партию, и за кандидата..., которого предлагает партия ... Тот, кто будет больше набирать (голосов - ред.) - будут подниматься по списку. Так же будут проводиться местные выборы в городах и поселках. Но нет таких поселков с более чем 90 тыс. населения, до 9 тыс. населения - это большая часть местных выборов, большая часть по количеству избирателей по покрытию территорий - это так называемая "многомандатная мажоритарка". То есть с одного округа будут побеждать минимум две, максимум четыре человека, которые будут попадать в местные советы", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, приняла в целом законопроект о Избирательном кодексе Украины, с поправками Президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины.