У "Слузі народу" розповіли, як проходитимуть вибори за новим Виборчим кодексом

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Всі вибори, які будуть проходити в Україні, в тому числі й місцеві вибори 2020 року будуть проходити за новим Виборчим кодексом. Про це у кулуарах Ради заявив голова партії "Слуга народу", перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.