У "Слузі народу" розповіли, як проходитимуть вибори за новим Виборчим кодексом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Всі вибори, які будуть проходити в Україні, в тому числі й місцеві вибори 2020 року будуть проходити за новим Виборчим кодексом. Про це у кулуарах Ради заявив голова партії "Слуга народу", перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
"Зараз всі вибори в країні будуть проходити, включаючи вибори 2020 року, будуть проходити по-іншому, ніж проходили до цього. Парламентські вибори будуть проходити по системі відкритих пропорційних списків з так званою "регіональною прив’язкою". В кожному регіоні їх кількість дорівнює кількості областей. В Дніпропетровській області і Києві – два регіони", - пояснив він.
За словами Корнієнка, так само будуть проходити місцеві вибори.
"В кожному виборчому регіоні буде висуватися певна кількість кандидатів – це 450 розділити на кількість регіонів, приблизно 16. І виборець зможе віддати свій голос і за партію, і за кандидата…, якого пропонує партія… Той, хто буде більше набирати (голосів, - ред.) – будуть підніматися по списку. Так само будуть проводитися місцеві вибори в містах і селищах. Але нема таких селищ з більш як 90 тис. населення, до 9 тис. населення – це більша частина місцевих виборів, більша частина по кількості виборців по покриттю територій – це так звана "багатомандатна мажоритарка". Тобто з одного округу будуть перемагати мінімум дві, максимум чотири людини, які будуть потрапляти до місцевої ради", - зазначив він.
Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 19 грудня, ухвалила в цілому законопроект про Виборчий кодекс України, з поправками Президента України Володимира Зеленського. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів України.