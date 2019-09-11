В "Слуге народа" готовы прекратить полномочия членов ЦИК уже завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Вопрос о прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии народные депутаты смогут рассмотреть уже завтра, 12 сентября. Об этом заявил народный депутат (“Слуга народа”) Александр Качура журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
“У нас сегодня в 15:00 будет заседание комитета, на котором мы выслушаем все позиции. Мы, кстати, пригласили представителей ЦИК — всех членов, они смогут выразить свою позицию по этим вопросам. Мы им озвучим представление Президента, думаю, он очень хорошо указывает на все многочисленные нарушения, к которым прибегала ЦИК во время своей работы. Затем состоится представление кандидатов, вопрос о прекращении полномочий, думаю, мы можем даже завтра рассматривать”, — отметил Качура.
По его словам, его политическая сила считает, что ЦИК была предвзятой при принятии решений.
При этом он добавил, что “Слуга народа” не будет обжаловать результаты выборов, поскольку истек соответствующий срок для обжалования, а кроме того, вопреки решению ЦИК, партия получила достаточный уровень поддержки от граждан.
Напомним, сегодня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовать для рассмотрения представления Президента Украины Владимира Зеленского об изменении состава Центральной избирательной комиссии.