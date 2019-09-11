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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107346 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119777 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111387 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117565 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123614 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150051 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149856 просмотра

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В "Слуге народа" готовы прекратить полномочия членов ЦИК уже завтра

В "Слуге народа" готовы прекратить полномочия членов ЦИК уже завтра

Киев  •  УНН

 • 9015 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Вопрос о прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии народные депутаты смогут рассмотреть уже завтра, 12 сентября. Об этом заявил народный депутат (“Слуга народа”) Александр Качура журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

“У нас сегодня в 15:00 будет заседание комитета, на котором мы выслушаем все позиции. Мы, кстати, пригласили представителей ЦИК — всех членов, они смогут выразить свою позицию по этим вопросам. Мы им озвучим представление Президента, думаю, он очень хорошо указывает на все многочисленные нарушения, к которым прибегала ЦИК во время своей работы. Затем состоится представление кандидатов, вопрос о прекращении полномочий, думаю, мы можем даже завтра рассматривать”, — отметил Качура.

По его словам, его политическая сила считает, что ЦИК была предвзятой при принятии решений.

При этом он добавил, что “Слуга народа” не будет обжаловать результаты выборов, поскольку истек соответствующий срок для обжалования, а кроме того, вопреки решению ЦИК, партия получила достаточный уровень поддержки от граждан.

Напомним, сегодня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовать для рассмотрения представления Президента Украины Владимира Зеленского об изменении состава Центральной избирательной комиссии.

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