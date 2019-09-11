Сьогодні Раді будуть рекомендувати для розгляду подання Зеленського стосовно складу ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендуватиме для розгляду подання Президента України Володимира Зеленського про зміну складу Центральної виборчої комісії. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні думаю приймемо рішення, будемо рекомендувати Верховній Раді України розглянути це питання і вже парламент безпосередньо прийме остаточне рішення”, — сказав Качура.
Нагадаємо, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко прокоментував інформацію про подання Президента України про зміну складу Центральної виборчої комісії, а також припустив, що ВР може розглянути і підтримати його вже цього тижня.