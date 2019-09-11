Сегодня Раде будут рекомендовать для рассмотрения представления Зеленского по составу ЦИК

“Сегодня думаю примем решение, будем рекомендовать Верховной Раде Украины рассмотреть этот вопрос и уже парламент непосредственно примет окончательное решение”, — сказал Качура.

Напомним, первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко прокомментировал информацию о представлении Президента Украины об изменении состава Центральной избирательной комиссии, а также предположил, что ВР может рассмотреть и поддержать его на этой неделе.