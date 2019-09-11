Сегодня Раде будут рекомендовать для рассмотрения представления Зеленского по составу ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сегодня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовать для рассмотрения представления Президента Украины Владимира Зеленского об изменении состава Центральной избирательной комиссии. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент УНН.
“Сегодня думаю примем решение, будем рекомендовать Верховной Раде Украины рассмотреть этот вопрос и уже парламент непосредственно примет окончательное решение”, — сказал Качура.
Напомним, первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко прокомментировал информацию о представлении Президента Украины об изменении состава Центральной избирательной комиссии, а также предположил, что ВР может рассмотреть и поддержать его на этой неделе.