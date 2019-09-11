У "Слузі народу" готові припинити повноваження членів ЦВК уже завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Питання щодо припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії народні депутати зможуть розглянути уже завтра, 12 вересня. Про це заявив народний депутат (“Слуга народу”) Олександр Качура журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“У нас сьогодні о 15:00 буде засідання комітету, на якому ми вислухаємо всі позиції. Ми, до речі, запросили представників ЦВК — всіх членів, вони зможуть висловити свою позицію по цих питаннях. Ми їм озвучимо подання Президента, думаю, воно дуже добре вказує на всі багаточисельні порушення, до яких вдавалась ЦВК під час своєї роботи. Потім відбудеться подання кандидатів, питання про припинення повноважень, думаю, ми можемо навіть завтра розглядати”, — зазначив Качура.
За його словами, його політична сила вважає, що ЦВК була упередженою при ухваленні рішень.
При цьому він додав, що “Слуга народу” не буде оскаржувати результати виборів, оскільки сплив відповідний термін для оскарження, а крім того, всупереч рішенням ЦВК, партія отримала достатній рівень підтримки від громадян.
Нагадаємо, сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендуватиме для розгляду подання Президента України Володимира Зеленського про зміну складу Центральної виборчої комісії.