У "слуг народа" не набралось голосов для назначения Саакашвили вице-премьером

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 15462 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 32804 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 59064 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 97753 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104572 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130297 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130084 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 18:57 • 104320 просмотра
Актуальное
У "слуг народа" не набралось голосов для назначения Саакашвили вице-премьером

У "слуг народа" не набралось голосов для назначения Саакашвили вице-премьером

Киев  •  УНН

 • 24342 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Во фракции “Слуга народа” нет большинства голосов, чтобы проголосовать за назначение экс-президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили на должность вице-премьер-министра. Об этом УНН сообщил информированный источник.

“Да, действительно сейчас нет большинства голосов за назначение Саакашвили вице-премьером. Многие депутаты еще не сформировали свою позицию. Те, которые сформировали, разделились практически пополам”, — сообщил источник.

Напомним, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что получил от Президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ, добавив, что представит в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений как часть программы нынешнего правительства, и вместе с командой президента готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе.

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