У "слуг народу" не набралося голосів для призначення Саакашвілі віце-прем’єром
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У фракції “Слуга народу” немає більшості голосів, щоб проголосувати за призначення експрезидента Грузії, ексголову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віце-прем’єр міністра. Про це УНН повідомило проінформоване джерело.
“Так, дійсно зараз немає більшості голосів за призначення Саакашвілі віце-прем’єром. Багато депутатів ще не сформували свою позицію. Ті, які сформували, розділились практично навпіл”, — повідомило джерело.
Нагадаємо, колишній президент Грузії, ексголова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що отримав від Президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем’єр-міністром з питань реформ, додавши, що представить в Верховній Раді свої пропозиції щодо необхідних змін як частину програми нинішнього уряду, і разом з командою президента готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами в суспільстві.