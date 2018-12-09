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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Сербии прошли протесты против избиения оппозиционного политика

Киев • УНН

 • 8107 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Сербии прошла акция протеста, поводом к которой стало нападение на оппозиционера Борко Стефановича. Оппозиция заявляет, что к инциденту причастна правящая Прогрессивная партия, сообщает УНН со ссылкой на DW.сом.

В Сербии прошли протесты против избиения оппозиционного политика

В центре Белграда 8 декабря состоялась акция протеста, в которой приняли участие тысячи людей. Демонстранты выразили возмущение по поводу нападения на оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии, а также потребовали изменения политики со стороны президента страны Вучича и правящей сербской Прогрессивной партии.

23 ноября группа мужчин в черном неожиданно напала на Стефановича в южном городе Крушевац. В результате избиения политик получил незначительные травмы. Президент Сербии Вучич заявил, что преступники, которые избили Стефановича, были арестованы вскоре после инцидента. Оппозиционные политики, в свою очередь, утверждают, что к избиению причастна Прогрессивная партия.

Представители правящей партии категорически отвергают эти обвинения.

Напомним, что Вучич победил на президентских выборах в Сербии в 2016 году. После этого его рейтинг несколько снизился, однако он остается самым популярным политиком страны, а правящая коалиция имеет большинство в 160 депутатских мандатов в 250-местном парламенте. Стратегической целью Вучича, по его собственным заявлениям, является членство Сербии в Евросоюзе.

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