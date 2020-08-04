У селянина в Ровенской области обнаружили склад контрафакта на более чем 200 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В одном из сел Ровенской области обнаружили склад контрафактных товаров - табака и спирта на более чем 200 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.
"В ходе следственных действий обнаружено незаконно изготовленный спирт объемом около 2 тонн и 500 пачек табачных изделий. Ориентировочная общая стоимость обнаруженного - свыше 200 тыс. грн. По результатам проведения обысков подакцизные товары изъяты, решается вопрос о наложении на них ареста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обыски проводились на территории одного из частных домов в с. Шпанов.
"В настоящее время продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия по установлению обстоятельств совершения уголовного преступления и лиц, его совершивших, готовятся соответствующие ходатайства в суд", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в Запорожье разоблачили цех по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен.