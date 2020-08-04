У селянина в Ровенской области обнаружили склад контрафакта на более чем 200 тыс. гривен

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102468 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111697 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116580 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149783 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116382 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141164 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104177 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102828 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105092 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102287 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У селянина в Ровенской области обнаружили склад контрафакта на более чем 200 тыс. гривен

У селянина в Ровенской области обнаружили склад контрафакта на более чем 200 тыс. гривен

Киев  •  УНН

 • 11547 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В одном из сел Ровенской области обнаружили склад контрафактных товаров - табака и спирта на более чем 200 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.

"В ходе следственных действий обнаружено незаконно изготовленный спирт объемом около 2 тонн и 500 пачек табачных изделий. Ориентировочная общая стоимость обнаруженного - свыше 200 тыс. грн. По результатам проведения обысков подакцизные товары изъяты, решается вопрос о наложении на них ареста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски проводились на территории одного из частных домов в с. Шпанов.

"В настоящее время продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия по установлению обстоятельств совершения уголовного преступления и лиц, его совершивших, готовятся соответствующие ходатайства в суд", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в Запорожье разоблачили цех по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен.

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