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У селянина на Рівненщині виявили склад контрафакту на понад 200 тис. гривень

У селянина на Рівненщині виявили склад контрафакту на понад 200 тис. гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. В одному з сіл Рівненській області виявили склад контрафактних товарів - тютюну та спирту на понад 200 тис. гривень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.

"В ході слідчих дій виявлено незаконно виготовлений спирт об’ємом близько 2 тонн та 500 пачок тютюнових виробів. Орієнтовна загальна вартість виявленого – понад 200 тис. грн. За результатами проведення обшуків підакцизні товари вилучені, вирішується питання щодо накладення на них арешту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обшуки проводили на території одного з приватних будинків в с. Шпанів.

"На даний час тривають першочергові слідчі (розшукові) дії щодо встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що його вчинили, готуються відповідні клопотання до суду", – повідомили у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі викрили цех із виготовлення контрафактного спирту на мільйони гривень.

Українські Національні Новини

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