В СБУ объяснили, почему не задержали "парламентариев" квазиреспублики у КПВВ "Станица Луганская"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" "парламентариев" квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Такое заявление распространила пресс-служба СБУ, а также объяснила, почему "парламентариев" не задержали, передает УНН.
"Появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" "парламентариев" квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Кобцевой и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе также напомнили, что в СБУ расследуются уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом.
Напомним, главарь боевиков "ЛНР" пригласил Зеленского на переговоры в Луганск и гарантировал ему безопасность.