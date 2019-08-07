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У СБУ пояснили, чому не затримали “парламентарів” квазіреспубліки біля КПВВ "Станиця Луганська"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Поява поблизу КПВВ “Станиця Луганська” “парламентарів” квазіреспубліки є продуманою, свідомою і цілеспрямованою провокацією з боку терористів та їхніх російських кураторів. Таку заяву поширила прес-служба СБУ, а також пояснила, чому “парламентарів” не затримали, передає УНН.

"Поява поблизу КПВВ “Станиця Луганська” “парламентарів” квазіреспубліки є продуманою, свідомою і цілеспрямованою провокацією з боку терористів та їхніх російських кураторів. Затримання Кобцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир’я", - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі також нагадали, що в СБУ розслідуються кримінальні провадження стосовно вказаних учасників незаконних збройних формувань “ЛНР”. Особи, які посягнули на державний суверенітет, конституційних лад і територіальну цілісність України, відповідатимуть перед законом.

Нагадаємо, ватажок бойовиків "ЛНР" запросив Зеленського на переговори у Луганськ та гарантував йому безпеку.

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