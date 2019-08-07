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Глава бойовиків "ЛНР" запросив Зеленського на переговори у Луганськ та гарантував йому безпеку

Глава бойовиків "ЛНР" запросив Зеленського на переговори у Луганськ та гарантував йому безпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Глава бандформувань так званої “Луганської народної республіки (ЛНР)” Леонід Пасічник запросив Президента України Володимира Зеленського в Луганськ на прямі переговори “про способи досягнення миру на Донбасі”. Про це, як повідомляє російське агентство ТАСС і ряд так званих “ЗМІ” бойовиків, Пасічник заявив в ході сьогодні нібито “прямої лінії з жителями України”, пише УНН.

Глава бойовиків підкреслив, що на сьогодні основне завдання сторін — “припинити стрілянину, розвести важке озброєння і сідати за стіл переговорів”. “Вкрай неприпустимо, щоб... мирні розсудливі, розумні люди гинули незрозуміло за що, незрозуміло навіщо і в ім’я чого”, — сказав Пасічник. “Я вважаю, це потрібно зупинити і досягти цього можна лише в ході прямих переговорів. Тому ласкаво просимо, нехай приїжджає, і безпеку його ми, звичайно ж, забезпечимо”, — запросив нового керівника України глава бандформувань.

Прямі переговори, за словами Пасічника, повинні стати першим кроком до встановлення миру на Донбасі. “Це наше основне завдання, це наша основна вимога, щоб Володимир Зеленський і в його особі вся влада України нарешті почули голос Донбасу, повернулися до нас обличчям і сіли за стіл переговорів, прямих переговорів з представниками Донбасу — ЛНР і ДНР”, — заявив він.

На власній сторінці у Twitter самопроголошений “глава республіки” також повторив “гарантії безпеки” та зустріч “згідно міжнародного протоколу”.

Пасічник на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter 2 серпня повідомив, що проведе чергову пряму лінію, в ході якої нібито “відповість на питання, що цікавлять жителів України питання”. До теперішнього часу на гарячу лінію голови терористів, за їхніми словами, “надійшло 2 357 звернень з 35 міст і населених пунктів України”.

Нагадуємо, в Офісі Президента повідомили деталі розмови Зеленського та Путіна.

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