Глава бойовиків "ЛНР" запросив Зеленського на переговори у Луганськ та гарантував йому безпеку

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Глава бандформувань так званої “Луганської народної республіки (ЛНР)” Леонід Пасічник запросив Президента України Володимира Зеленського в Луганськ на прямі переговори “про способи досягнення миру на Донбасі”. Про це, як повідомляє російське агентство ТАСС і ряд так званих “ЗМІ” бойовиків, Пасічник заявив в ході сьогодні нібито “прямої лінії з жителями України”, пише УНН.