Глава боевиков "ЛНР" пригласил Зеленского на переговоры в Луганск и гарантировал ему безопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Глава бандформирований так называемой “Луганской народной республики (ЛНР)” Леонид Пасечник пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Луганск на прямые переговоры “о способах достижения мира на Донбассе”. Об этом, как сообщает российское агентство ТАСС и ряд так называемых “СМИ” боевиков, Пасечник заявил в ходе состоявшейся сегодня якобы “прямой линии с жителями Украины”, пишет УНН.
Глава боевиков подчеркнул, что на сегодня основная задача сторон — “прекратить стрельбу, развести тяжелое вооружение и садиться за стол переговоров”. “Крайне недопустимо, чтобы... мирные здравомыслящие, умные люди погибали непонятно за что, непонятно зачем и во имя чего”, — сказал Пасечник. “Я считаю, это нужно остановить и достичь этого можно только в ходе прямых переговоров. Поэтому милости просим, пусть приезжает, и безопасность его мы, конечно же, обеспечим”, — пригласил нового руководителя Украины глава республики.
Прямые переговоры, по словам Пасечника, должны стать первым шагом к установлению мира на Донбассе. “Это наша основная задача, это наше основное требование, чтобы Владимир Зеленский и в его лице все власти Украины наконец услышали голос Донбасса, повернулись к нам лицом и сели за стол переговоров, прямых переговоров с представителями Донбасса — ЛНР и ДНР”, — заявил он.
На своей странице в Twitter самопровозглашенный “глава республики” также повторил “гарантии безопасности” и встреча “согласно международному протоколу”.
Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter 2 августа сообщил, что проведет очередную прямую линию, в ходе которой якобы “ответит на интересующие жителей Украины вопросы”. К настоящему времени на горячую линию главы террористов, по их словам, “поступило 2 357 обращений из 35 городов и населенных пунктов Украины”.
Напоминаем, в Офисе Президента сообщили детали разговора Зеленского и Путина.