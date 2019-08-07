Глава боевиков "ЛНР" пригласил Зеленского на переговоры в Луганск и гарантировал ему безопасность

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 90296 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 99447 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128794 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138856 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127031 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128508 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130527 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153174 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151133 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

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Глава боевиков "ЛНР" пригласил Зеленского на переговоры в Луганск и гарантировал ему безопасность

Глава боевиков "ЛНР" пригласил Зеленского на переговоры в Луганск и гарантировал ему безопасность

Киев  •  УНН

 • 12532 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Глава бандформирований так называемой “Луганской народной республики (ЛНР)” Леонид Пасечник пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Луганск на прямые переговоры “о способах достижения мира на Донбассе”. Об этом, как сообщает российское агентство ТАСС и ряд так называемых “СМИ” боевиков, Пасечник заявил в ходе состоявшейся сегодня якобы “прямой линии с жителями Украины”, пишет УНН.

Глава боевиков подчеркнул, что на сегодня основная задача сторон — “прекратить стрельбу, развести тяжелое вооружение и садиться за стол переговоров”. “Крайне недопустимо, чтобы... мирные здравомыслящие, умные люди погибали непонятно за что, непонятно зачем и во имя чего”, — сказал Пасечник. “Я считаю, это нужно остановить и достичь этого можно только в ходе прямых переговоров. Поэтому милости просим, пусть приезжает, и безопасность его мы, конечно же, обеспечим”, — пригласил нового руководителя Украины глава республики.

Прямые переговоры, по словам Пасечника, должны стать первым шагом к установлению мира на Донбассе. “Это наша основная задача, это наше основное требование, чтобы Владимир Зеленский и в его лице все власти Украины наконец услышали голос Донбасса, повернулись к нам лицом и сели за стол переговоров, прямых переговоров с представителями Донбасса — ЛНР и ДНР”, — заявил он.

На своей странице в Twitter самопровозглашенный “глава республики” также повторил “гарантии безопасности” и встреча “согласно международному протоколу”.

Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter 2 августа сообщил, что проведет очередную прямую линию, в ходе которой якобы “ответит на интересующие жителей Украины вопросы”. К настоящему времени на горячую линию главы террористов, по их словам, “поступило 2 357 обращений из 35 городов и населенных пунктов Украины”.

Напоминаем, в Офисе Президента сообщили детали разговора Зеленского и Путина.

Украинские Национальные Новости

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