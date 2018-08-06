В СБУ подтвердили, что расследуют уголовное производство по Холодницкому
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по факту возможного подстрекательства к даче ложных показаний и разглашение фактов досудебного следствия должностными лицами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в ответе Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью Службы безопасности Украины на информационный запрос УНН.
"Главным следственным управлением СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч.4. ст.27 ч.2. ст.384, ч.1 ст.387 УК Украины, в рамках которого исследуются обстоятельства возможного совершения должностными лицами САП вышеуказанных уголовных преступлений", - сказали в СБУ, отвечая на вопрос о том, расследует ли СБУ производство в отношении Холодницкого по фактам возможного подстрекательства к даче показаний и разглашении данных следствия.
В спецслужбе также рассказали, что в этом производстве подозрения никому не объявляли.
Однако в СБУ не ответили на вопрос о том, вызвали ли Холодницкого на допрос в рамках этого производства, указав, что такие данные не могут быть разглашены.
Напомним, директор НАБУ Артем Сытник сообщал, что СБУ расследует уголовное производство по факту возможного подстрекательства к даче показаний и разглашении данных следствия.
Впоследствии в СМИ был обнародован проект подозрения руководителю САП Холодницкого якобы Генпрокуратурой.
Однако Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в подразделениях ГПУ проект подозрения Холодницкому не готовился.