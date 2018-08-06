У СБУ підтвердили, що розслідують кримінальне провадження щодо Холодницького
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Головне слідче управління Служби безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого підбурювання до надання неправдивих показань та розголошення фактів досудового слідства службовими особами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться у відповіді Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Служби безпеки України на інформаційний запит УНН.
“Головним слідчим управлінням СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.4. ст.27 ч.2. ст.384, ч.1 ст.387 КК України, в рамках якого досліджуються обставини можливого вчинення службовими особами САП вищевказаних кримінальних правопорушень”, — сказали у СБУ, відповідаючи на запитання про те, чи розслідує СБУ провадження стосовно Холодницького за фактами можливого підбурювання до надання показань та розголошення даних слідства.
У спецслужбі також розповіли, що у цьому провадженні підозри нікому не оголошували.
Однак у СБУ не відповіли на запитання про те, чи викликали Холодницького на допит у межах цього провадження, вказавши, що такі дані не можуть бути розголошені.
Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник повідомляв, що СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом можливого підбурювання до надання показань і розголошення даних слідства.
Згодом у ЗМІ було оприлюднено проект підозри керівнику САП Холодницькому нібито Генпрокуратурою.
Проте Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у підрозділах ГПУ проект підозри Холодницькому не готувався.