У СБУ підтвердили, що розслідують кримінальне провадження щодо Холодницького

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Головне слідче управління Служби безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого підбурювання до надання неправдивих показань та розголошення фактів досудового слідства службовими особами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться у відповіді Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Служби безпеки України на інформаційний запит УНН.

“Головним слідчим управлінням СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.4. ст.27 ч.2. ст.384, ч.1 ст.387 КК України, в рамках якого досліджуються обставини можливого вчинення службовими особами САП вищевказаних кримінальних правопорушень”, — сказали у СБУ, відповідаючи на запитання про те, чи розслідує СБУ провадження стосовно Холодницького за фактами можливого підбурювання до надання показань та розголошення даних слідства.

У спецслужбі також розповіли, що у цьому провадженні підозри нікому не оголошували.

Однак у СБУ не відповіли на запитання про те, чи викликали Холодницького на допит у межах цього провадження, вказавши, що такі дані не можуть бути розголошені.

Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник повідомляв, що СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом можливого підбурювання до надання показань і розголошення даних слідства.

Згодом у ЗМІ було оприлюднено проект підозри керівнику САП Холодницькому нібито Генпрокуратурою.

Проте Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у підрозділах ГПУ проект підозри Холодницькому не готувався.

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