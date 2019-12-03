В САП подтвердили задержание Онищенко в Германии

На вопрос журналиста, задержали ли Онищенко в пресс-службе САП ответили: “Да, задержали в Германии”.

Напомним, Высший антикоррупционный суд арестовал полмиллиона евро средств народного депутата VII и VIII созывов Александра Онищенко, который является подозреваемым по так называемому “газовому делу”.

Как сообщалось, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО “Укргаздобыча” (100% акций принадлежат государственной НАК “Нафтогаз Украины”) нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в “газовой схеме” 29 человек. Среди них — двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные — работники ПАО “Укргаздобыча”, юрист, финансисты, руководители компаний и др.