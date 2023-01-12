В Румынии вновь попросили Украину признать, что молдавского языка не существует

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"По итогам предыдущих переговоров с главой дипломатии из Киева (министром иностранных дел – ред.) (Ауреску - ред.) вновь заявил о необходимости признания Украиной отсутствия так называемого "молдавского языка", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее глава МИД Румынии призвал Украину признать то, что "так называемого молдавского языка не существует".

Стоит отметить, что в релизе внешнеполитического ведомства Украины — вопросы, связанные с молдовским языком и национальными меньшинствами не упоминаются или о них говорится вскользь: “Стороны также обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, от проведения в ближайшее время двусторонних консультаций по вопросам образования и развития пограничной инфраструктуры к созданию новых возможностей в торговле и инвестициях между Украиной и Румынией”.

В 2021 году глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил об этом в ходе поездки в Бухарест 23 апреля этого года, где признал, что молдавский язык — не существует, сообщал тогда МИД Румынии.

Стоит добавить, что в сообщении украинского МИД — данная информация также не указана.