У Румунії знову попросили Україну визнати, що молдавської мови не існує
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою знову заявив про необхідність визнати, що молдавської мови не існує. Про це УНН повідомляє з посиланням на Hotnews.ro.
Цитата
"За підсумками попередніх переговорів із головою дипломатії з Києва (міністром закордонних справ – ред.) (Ауреску - ред.) знову заявив про необхідність визнання Україною відсутності так званої "молдавської мови", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Раніше глава МЗС Румунії закликав Україну визнати те, що "так званої молдавської мови не існує".
Варто зазначити, що у релізі зовнішньополітичного відомства України — питання, пов'язані з молдовською мовою та національними меншинами не згадуються або про них йдеться побіжно: “Сторони також обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, від проведення найближчим часом двосторонніх консультацій з питань освіти та розвитку прикордонної інфраструктури щодо створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією”.
У 2021 році глава українського МЗС Дмитро Кулеба говорив про це під час поїздки до Бухаресту 23 квітня цього року, де визнав, що молдавської мови — не існує, повідомляв тоді МЗС Румунії.
Варто додати, що у повідомленні українського МЗС — цю інформацію також не вказано.