В Румынии прошли протесты против решения правительства о декриминализации преступлений должностных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Более 10 тысяч человек вышли на улицы Бухареста и других городов в знак протеста против принятия правительством во вторник вечером, 31 января, изменений в Уголовный кодекс о декриминализации, в частности преступлений должностных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как отмечается, люди скандировали "Воры", "Предатели" и требовали у правительства уйти в отставку.
"Сегодня день траура для верховенства закона. Правительство проигнорировало мечты миллионов румын, которые хотят жить в стране, свободной от коррупции", - сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.
Как сообщал УНН, социал-демократическое правительство Румынии планировало выпустить досрочно из тюрем осужденных за коррупцию, а также исключить из уголовного кодекса статью о злоупотреблении властью с нанесением ущерба бюджету на сумму менее 200 тыс. леев (47,5 тыс. долл.).