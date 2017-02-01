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В Румынии прошли протесты против решения правительства о декриминализации преступлений должностных лиц

В Румынии прошли протесты против решения правительства о декриминализации преступлений должностных лиц

Киев • УНН

 • 10200 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Более 10 тысяч человек вышли на улицы Бухареста и других городов в знак протеста против принятия правительством во вторник вечером, 31 января, изменений в Уголовный кодекс о декриминализации, в частности преступлений должностных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, люди скандировали "Воры", "Предатели" и требовали у правительства уйти в отставку.

"Сегодня день траура для верховенства закона. Правительство проигнорировало мечты миллионов румын, которые хотят жить в стране, свободной от коррупции", - сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Как сообщал УНН, социал-демократическое правительство Румынии планировало выпустить досрочно из тюрем осужденных за коррупцию, а также исключить из уголовного кодекса статью о злоупотреблении властью с нанесением ущерба бюджету на сумму менее 200 тыс. леев (47,5 тыс. долл.).

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