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У Румунії відбулись протести проти рішення уряду про декриміналізацію злочинів посадовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Понад 10 тисяч людей вийшли на вулиці Бухареста та інших міст на знак протесту проти затвердження урядом у вівторок ввечері, 31 січня, змін до Кримінального кодексу про декриміналізацію, зокрема злочинів посадовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, люди скандували “Злодії”, “Зрадники” і вимагали уряд піти у відставку.

“Сьогодні день жалоби для верховенства закону. Уряд проігнорував мрії мільйонів румунів, які хочуть жити в країні, вільній від корупції”, — сказав президент Румунії Клаус Йоханніс.

Як повідомляв УНН, соціал-демократичний уряд Румунії планував випустити достроково з в’язниць засуджених за корупцію, а також вилучити з кримінального кодексу статтю про зловживання владою з нанесенням шкоди бюджету на суму менше 200 тис. леїв (47,5 тис. дол.).

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