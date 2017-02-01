У Румунії відбулись протести проти рішення уряду про декриміналізацію злочинів посадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Понад 10 тисяч людей вийшли на вулиці Бухареста та інших міст на знак протесту проти затвердження урядом у вівторок ввечері, 31 січня, змін до Кримінального кодексу про декриміналізацію, зокрема злочинів посадовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Як зазначається, люди скандували “Злодії”, “Зрадники” і вимагали уряд піти у відставку.
“Сьогодні день жалоби для верховенства закону. Уряд проігнорував мрії мільйонів румунів, які хочуть жити в країні, вільній від корупції”, — сказав президент Румунії Клаус Йоханніс.
Як повідомляв УНН, соціал-демократичний уряд Румунії планував випустити достроково з в’язниць засуджених за корупцію, а також вилучити з кримінального кодексу статтю про зловживання владою з нанесенням шкоди бюджету на суму менше 200 тис. леїв (47,5 тис. дол.).