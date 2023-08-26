В Румынии произошло два взрыва на АЗС: погиб один человек и еще 33 травмированы

Детали

Отмечается, что после первого взрыва огонь распространился на две цистерны и соседний дом, из-за чего была объявлена эвакуация в радиусе 300 метров и блокирование дорожного движения, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям (IGSU).

В тушении пожара участвовали около 25 пожарных машин, сообщили в IGSU. По данным министерства здравоохранения, четыре человека были интубированы после серьезных ожогов.

Второй взрыв произошел на станции сжиженного газа в субботу вечером, в результате чего пострадали 26 пожарных, сообщил журналистам иностранного издания заместитель министра внутренних дел Раед Арафат.

Арафат сказал, что пожар еще не ликвидирован, поэтому могут произойти новые взрывы. Первопричина взрывов не была названа.

Напомним

В середине августа в россии, в городе махачкала, на АЗС был слышен взрыв, после которого начался сильный пожар, из-за которого десятки людей пострадали и около 20 погибли.