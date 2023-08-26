У Румунії сталось два вибухи на АЗС: загинула одна людина та ще 33 травмовано

Деталі

Зазначається, що після першого вибуху вогонь поширився на дві цистерни та сусідній будинок, через що було оголошено евакуацію в радіусі 300 метрів та блокування дорожнього руху, повідомляє агентство з надзвичайних ситуацій (IGSU).

У гасінні пожежі брали участь близько 25 пожежних машин, повідомили в IGSU. За даними міністерства охорони здоров'я, чотири людини були інтубовані після серйозних опіків.

Другий вибух стався на станції зрідженого газу в суботу ввечері, в результаті чого постраждали 26 пожежників, повідомив журналістам іноземного видання заступник міністра внутрішніх справ Раед Арафат.

Арафат сказав, що пожежу ще не ліквідовано, тому можуть статися нові вибухи. Першопричину вибухів не було названо.

Нагадаємо

У середині серпня на росії, у місті махачкала, на АЗС було чутно вибух, після якого почалась сильна пожежа, через яку десятки людей постраждали та близько 20 загинули.