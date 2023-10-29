В Российской Республике Коми горели резервуары с нефтью: что известно
Киев • УНН
Киев. 29 октября. УНН. в Республике Коми рф на территории производственного предприятия горел резервуар с нефтью. Загорелось 360 квадратных метров.Есть пострадавший. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мчс россии.
Детали
На территории производственного предприятия в муниципальном образовании Усинск загорелся резервуар с нефтью. Площадь пожара составляла 360 квадратных метров.
Пострадал один человек, он был госпитализирован.
Ма месте работали более 50 специалистов и 18 единиц техники мчс россии.
Вечером стало известно, что пожарные локализовали пожар. О причинах возгорания-не сообщают.
Дополнение
В Краснодарском крае в ночь на 29 октября два беспилотника СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод, поражено оборудование. Информацию УНН подтвердили источники в правоохранительных органах.