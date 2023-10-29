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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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В Российской Республике Коми горели резервуары с нефтью: что известно

Киев • УНН

 • 62939 просмотра

Киев. 29 октября. УНН. в Республике Коми рф на территории производственного предприятия горел резервуар с нефтью. Загорелось 360 квадратных метров.Есть пострадавший. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мчс россии.

В Российской Республике Коми горели резервуары с нефтью: что известно

Детали

На территории производственного предприятия в муниципальном образовании Усинск загорелся резервуар с нефтью. Площадь пожара составляла 360 квадратных метров.

Пострадал один человек, он был госпитализирован.

Ма месте работали более 50 специалистов и 18 единиц техники мчс россии.

Вечером стало известно, что пожарные локализовали пожар. О причинах возгорания-не сообщают.

Дополнение 

В Краснодарском крае в ночь на 29 октября два беспилотника СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод, поражено оборудование. Информацию УНН подтвердили источники в правоохранительных органах.

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